BEYKOZ'DA OTOBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BEYKOZ'DA OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

Haber- Kamera : Ozan Ural İstanbul (DHA )

Beykoz Kavacık'ta park halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı otobüs belirlenemeyen bir nedenle yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 04.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Yurtsever Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan 34 JP 9879 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün alev alev yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüsü yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürdü. Söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.