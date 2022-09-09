Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı

09.09.2022 15:34

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 katlı apartmanın balkonundan düşerek öldüğü iddia edilen 2 yaşındaki kız çocuğu E. Y.'nin, hastanede düzenlenen ilk raporunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü. Aileyse çocuklarının "fasulye sırığının" üzerine düştüğünü savundu. E.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan incelemede cinsel istismara uğradığına ilişkin bir tespit olmadığını bildirdi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki E. Y. bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi E. Y.'yi komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İSTİSMAR BULGULARI BELİRLENDİ

Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan E.Y., entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. E.Y.'ye müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Adli muayene raporunda E.Y.'nin vücudunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

AİLE: FASULYE SIRIĞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bu raporla E.Y.'nin ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi. Aile küçük çocuğun 'fasulye sırığı üzerine düştüğünü' ileri sürdü. Ancak cenaze aileye teslim edilmedi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cinsel istismara uğradığına ilişkin bir tespit olmadığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
BEYLİKDÜZÜ'NDE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İDDİA BEYLİKDÜZÜ'NDE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İDDİA Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç iddia Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç iddia
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:42 Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı
15:34 Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
15:15 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü Arap ülkelerini çok üzdü! Ürdün, Kuveyt, BAE ve Lübnan'da yas ilan edildi
15:09 Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 16:03:50. #1.12#
SON DAKİKA: Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement