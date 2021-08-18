Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde ağır yaralı bulunduktan sonra hayatını kaybeden Zümra Nur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan 2,5 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt'un cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan 2,5 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt'un cenazesi, Ordu'da toprağa verildi. Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta dün gözden kaybolan, ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine yapılan aramada iki blok halindeki inşaatın tamamlanmayan kısmındaki boşlukta ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zümra Nur'un cenazesi, memleketi Fatsa ilçesine getirildi. 2,5 yaşındaki Zümra Nur için Geyikçeli Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine, babası Köksal, annesi Emine Şenyurt ile yakınları katıldı. Zümra Nur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Anne Emine Şenyurt, kızının elbisesini serdiği tabutu başında gözyaşı döktü.

Beylikdüzü, İstanbul, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde ağır yaralı bulunduktan sonra hayatını kaybeden Zümra Nur'un cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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