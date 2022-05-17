Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

17.05.2022 22:20
Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

Son dakika habere göre İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Sitesi girişinde Y.K. isimli kadına tabancayla ateş eden H.Ö, daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.K. de kurtarılamadı.

Bu arada, H.Ö'nün intihar ettiği an ve sağlık ekiplerinin Y.K'ye müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Beylikdüzü, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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