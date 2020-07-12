Son dakika haberleri... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI SAHİBİNİ DARP ETTİKLERİ ANLARI KAMERAYA ALMIŞLAR - Son Dakika

Son dakika haberleri... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI SAHİBİNİ DARP ETTİKLERİ ANLARI KAMERAYA ALMIŞLAR

Gelen son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarını silahla basarak, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları belirlenen ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü polisin operasyonu sonucu çökertildi.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarını silahla basarak, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları belirlenen ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü polisin operasyonu sonucu çökertildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, bir mekan sahibinin şiddet uyguladıkları anları cep telefonu kamerasıyla çektikleri ortaya çıktı.

Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Beylikdüzü'nde eğlence mekanlarını silahla basarak içerideki müşterileri döverek dışarıya çıkarttıkları, mekan sahiplerine zorla evrak imzalatarak borçlandırdıkları ve bu borçları bahane ederek mekanlara el koymaya çalışan 12 kişilik suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çalışmalarının ardından 7 Temmuz Salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin evlere yaptığı baskında 12 şüpheli gözaltına alındı.

EV ARAMALARINDA TÜFEK VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı ev aramalarında 2 adet havalı silah, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet kama bıçak, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEKAN SAHİBİNİN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan bir şüphelinin mekan sahibini tekmeleyerek şiddet gösterdiği anlar görüntülere yansıdı.

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI SAHİBİNİ DARP ETTİKLERİ ANLARI KAMERAYA ALMIŞLAR - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
16:33
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 18:39:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... BEYLİKDÜZÜ'NDE EĞLENCE MEKANI SAHİBİNİ DARP ETTİKLERİ ANLARI KAMERAYA ALMIŞLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]