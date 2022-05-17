Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti

17.05.2022 21:29
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti

Son dakika haberleri... BEYLİKDÜZÜ'nde, emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ'nde, emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti. Ağır şekilde yaralanan kadının, hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında Y.K. isimli kadın ile tartışmaya başladı. Ardından belinden çıkardığı tabanca ile kadına ateş etti. Y.K., ağır şekilde yaralanırken, H.Ö. aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Avcılar'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Y.K.'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM"

Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananlar gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere H.Ö.'nün bir araç sürücüsüne ateş etmeye çalışırken silahının tutukluluk yaptığı, yaraladığı Y.K.'yı yerde tekmelediği anlar yansıdı.


Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti
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BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINA ATEŞ EDİP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ Köprüde intihar girişimini polis engelledi Köprüde intihar girişimini polis engelledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde emekli polis kadını öldürüp aynı silahla intihar etti - Son Dakika


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