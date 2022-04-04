Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

04.04.2022 09:31
Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi... BEYLİKDÜZÜ'nde inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

–BEYLİKDÜZÜ'nde inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda site inşaatında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi dün saat 13.30 sıralarında dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Şantiyedeki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Düştüğü beton zeminde ağır yaralandığı tespit edilen işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin yerde hareketsiz yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü:

--------------------Cep telefonu görüntüleriİşçinin yerde yattığı anlarPolis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

İnşaattan genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü Beylikdüzü'nde inşaat işçisi 6. kattan düştü İBB hizmet aracında şok görüntü İBB hizmet aracında şok görüntü

işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE İNŞAATIN 6. KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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