Son dakika haberleri! BEYLİKDÜZÜ'NDE KADINLARIN MİNİBÜSTEKİ KAVGASI KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde seyir halindeki minibüste 3 kadın arasında kavga çıktı. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı iddia edilen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Adnan Kahveci Mahallesi yönüne giden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre, kendi aralarında konuşan iki kadın ile söylediklerini üzerine alındığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Ardından kadın yolcu, aralarında konuşan iki kadınla kavga etmeye başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.