Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak güvenlik kamerasında - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde restoran önünde karısına vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek dövdü.O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü Marina'daki olay dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi, restoran çıkışı çocuklarının gözü önünde karısını dövdü. Kadın yere düşerek fenalaşırken dayakçı kocaya çevredekiler müdahale etti. Çevredekilerin dövdüğü dayakçı koca daha sonra eşini de alarak otomobille uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.