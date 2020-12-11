Son dakika: Beylikdüzü'nde kısıtlamanın başlamasıyla denetim yapıldı - Son Dakika

Son dakika: Beylikdüzü'nde kısıtlamanın başlamasıyla denetim yapıldı
11.12.2020 23:32
Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Beylikdüzü'nde denetim yapan polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan sürücülere ceza yazdı.
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Beylikdüzü
'nde denetim yapan polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan sürücülere ceza yazdı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri, İstanbul'un birçok yerinde denetimler yaptı. Polis, izin belgesi olmadığı halde sokağa çıkan sürücülere ceza yazdı. Denetim yapılan yerlerden birisi de Beylikdüzü, Beykent D-100 Karayolu oldu. Yolun bir kısmını dubalarla kapatan polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin izin belgesi ve kimliklerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan çok sayıda sürücüye ceza yazıldı.
- İstanbul
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