Olay, geçen pazartesi günü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Plakasız kamyonetle gelen 3 kişi, market önüne yanaştı. Şüpheliler, kısa sürede aldıkları tahta paletleri araçlarına yükleyerek uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin çevrede marketlerin önünde bulunan paletleri çala çala ilerlediği öne sürüldü.

Kaynak: DHA

Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... BEYLİKDÜZÜ'NDE PALET HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

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