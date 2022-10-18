Son dakika haber... BEYLİKDÜZÜ'NDE PALET HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber... BEYLİKDÜZÜ'NDE PALET HIRSIZLARI KAMERADA

18.10.2022 10:27

Son dakika haberlerine göre BEYLİKDÜZÜ'nde plakasız kamyonetle market önündeki tahta paletlerin çalınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'nde plakasız kamyonetle market önündeki tahta paletlerin çalınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Plakasız kamyonetle gelen 3 kişi, market önüne yanaştı. Şüpheliler, kısa sürede aldıkları tahta paletleri araçlarına yükleyerek uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin çevrede marketlerin önünde bulunan paletleri çala çala ilerlediği öne sürüldü.

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Kaynak: DHA

Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BEYLİKDÜZÜ'NDE PALET HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... BEYLİKDÜZÜ'NDE PALET HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika
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