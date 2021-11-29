Beylikdüzü'nde polisin "dur" ihtarına uymayan, silah göstererek tehdit eden ve daha sonra otomobille ters yöne girerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Beylikdüzü Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Araç içerisindeki 2 şüphelinin polise silah göstermesi ve durmayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı.

Ekiplerden kaçarken otomobille ters yöne giren zanlılar, yaşanan kovalamacanın ardından polisi tehdit etmek amacıyla gösterdikleri tabancayla birlikte yakalandı.

Kaçmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kimlik tespiti yapılan şüphelilerden G.A'nın 17, Ö.A'nınsa 7 adet suç kaydı bulunduğu belirlenirken, zanlıların polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı ve daha sonra çevredekilerin güvenliğini tehlikeye sokacak biçimde ters yönde araç kullandıkları anlar MOBESE ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.