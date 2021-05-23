BEYLİKDÜZÜ VE BAHÇELİEVLER'DE EVLERİ VE ARACI SOYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ ve Bahçelievler'de evlerden ve araçtan 1 adet tablet, 3 adet cep telefonu ve 2 adet araç plakasını çalan şüpheliler yakalandı. Tutuklanan şüpheliler güvenlik kamerasına da yansıdı. Beylikdüzü ve Bahçelievler'de 14 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 ev ve bir araçtan hırsızlık yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 ayrı hırsızlık olayında 1 adet tablet, 3 adet cep telefonu ve 2 adet araç plakasının çalındığı belirledi. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikametler ve aracın bulunduğu adresteki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler A.Ş. ve U.B.'yi Bahçelievler'de yakaladı. Şüpheliler 17 Mayıs'ta hırsızlık suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.