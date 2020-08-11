Son dakika haberleri: Beyoğlu, Bakırköy, Maltepe ve Avcılar'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Son dakika haberleri: Beyoğlu, Bakırköy, Maltepe ve Avcılar'da Kovid-19 denetimleri

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Maltepe ve Avcılar'da görevli ekiplerce denetim yapıldı.

Son dakika haberleri: Beyoğlu, Bakırköy, Maltepe ve Avcılar'da Kovid-19 denetimleri, System.String[]

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Maltepe ve Avcılar'da görevli ekiplerce denetim yapıldı.

Beyoğlu'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında drone ve polis köpeği destekli denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri ilk olarak, Dolapdere'de taksi ve özel araçlara yönelik drone destekli denetim yaptı. Ekipler, maske ve sosyal mesafe konusunda sürücülere, taksi şöförlerine ve yolculara uyarıda bulundu, kurallara uymayanlara ceza yazıldı.

Vatandaşlara drone ile maske ve sosyal mesafe uyasında bulunuldu.

Ekipler daha sonra drone ve polis köpekleri eşliğinde Taksim Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri burada da maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı.

Öte yandan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ilçe tarım ve sağlık müdürlüğü çalışanları ile polis ve zabıta eşliğinde Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

Kaymakam Demirelli ve beraberindekiler, meydandaki işletmeler, restoranlar ve kafeleri ziyaret ederek, içerideki çalışan ve müşterileri Kovid-19'a karşı uyardı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Demirelli, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda denetim yaptıklarını söyledi.

Geçen hafta da aynı denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Demirelli, "Ekiplerimiz devamlı sahadalar, denetimlerini yapıyorlar. Bugün de biz de eşlik edelim dedik. İşletmelerimize rehberlik etmek ve farkındalığı artırmak için kendilerine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Hem işletmelerimize hem de vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ricacı oluyoruz. Beyoğlu çok önemli ve hareketli bir bölge. Burada çok daha dikkati olmalıyız." diye konuştu.

Demirelli, yaptıkları denetimlerde işletmelerin ve vatandaşların kurallara genellikle riayet ettiklerini gözlemlediklerini aktardı.

Bakırköy

Bakırköy sahil şeridinde gerçekleşen denetimlerde ise vatandaşlar Kovid-19'a karşı uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, yunus polisleri ve drone ekipleri denetim yaptı.

Maskesi olmayan vatandaşlara uyarıda bulunarak maske veren ekipler, çimlerde ve sahilde oturanların da sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

"Fiziki mesafeye dikkat edelim"

Maltepe'deki denetimlere ise Kaymakam Meftun Dallı, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kesikoğlu ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri katıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen denetim sonrası Kaymakam Dallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta başladıkları denetimlere bu hafta da devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının vatandaşları, konunun önemi hakkında bilgilendirmek ve duyarlılığı ayakta tutmak olduğunu vurgulayan Dallı, "Şunu tekrar tekrar ifade ediyoruz, koronavirüs derdinden kurtulmamız önce hep birlikte hareket etmemizle mümkün olacaktır. Bir kısmımız uyup, bir kısmımız uymadığı zaman uyanların çabaları, gayretleri boşa gidiyor. Onun için buradan bir kere daha bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, lütfen maskelerimizi takalım, fiziki mesafeye dikkat edelim." dedi.

Kapalı ortamlarda uzun süre birlikte olunduğu zaman bulaşma riskinin kat kat arttığına dikkati çeken Dallı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yani bilimadamları 20 katına kadar çıktığını söylüyor. Onun için bu hususlara çok dikkat edelim. El yıkama işini sürekli alışkanlık haline getirelim. Bulduğumuz her fırsatta elimizi yıkayalım. Sonbahar yaklaşıyor. Havalar tekrar soğuyacak. Bunun üzerine diğer gribal enfeksiyonlar bindiği zaman daha büyük sıkıntılarla karşılaşacağız. Hep birlikte dikkat edersek, bir an evvel bundan kurtulur, normal işimize gücümüze döneriz. Ama bir gevşeklik, vurdum duymazlık hali olursa o zaman da bu sıkıntıyı bütün toplum olarak hep birlikte daha uzun bir süre maalesef çekmeye devam edeceğiz. Buna meydan vermeyelim. Lütfen vatandaşlarımızdan tekrar istirham ediyoruz, bu hassasiyeti hep birlikte gösterelim."

Avcılar'da pazar esnafına eldiven uyarısı

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ender Balaban, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Üniversite Mahallesi Muhtarı Gülten Ekici ile birlikte ilçedeki semt pazarı ile kafeleri denetledi.

Denetimlerde esnafa ve vatandaşa maske, mesafe ve temizlik vurgusu yapılarak, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı. Pazar esnafına eldiven kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaymakam İnan ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki kafelerde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, Maltepe, Beyoğlu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Beyoğlu, Bakırköy, Maltepe ve Avcılar'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika
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