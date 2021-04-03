Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı yaklaşık 700 saha çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde azalan kan stokuna destek vermek için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla düzenlenen kan bağışına, saha çalışanları destek oldu

Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Dr. Ömer Akçağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha çalışanlarının verdiği kanların önemli olduğunu, talebin çalışanlardan gelmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Akçağıl, çalışanların büyük bir özveriyle pandemi ile mücadeleye yardım ettiğini belirterek, "Özellikle temizlik personeli başta olmak üzere, Beyoğlu Belediyesi'nin saha ekipleri, Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da desteği ve Kızılay'ın iş birliğiyle çok büyük bir kampanya düzenledik. Bunun, inşallah diğer belediye ve kamuda da örnek olmasını bekliyoruz." dedi.

Kan veren çalışanlardan Erdem Sağbaş ise pandemi döneminde devamlı sahada olduklarını kaydederek, "Pandemiden dolayı ülkemizde kan sıkıntısı olduğundan haberdarız. Kan bağışı talebinde biz bulunduk. Onlar da bizi geri çevirmediler. Ülkemize yardımda bulunmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız da kan bağışı yapan çalışanlara ziyarette bulundu.

Yıldız, kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı çalışanlara teşekkür ederek, "Verilen kanların özellikle pandemi döneminde nasıl hayat kurtardığını, stokta bulunan kanların hastalar için hayati önem taşıdığını hep birlikte gördük. Bu doğrultuda 'başka canlara hayat olabilsin' diye kan vererek, destek olan tüm saha personellerimize duyarlı yaklaşımları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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03.04.2021 günü saat 11 00-20: 00 arasında Beyoğlu Belediyesi Temizlik Işleri Mudarlogo'nde gerçekleşen kampanyada 600'ü aşkın personelimiz kan bağışında bulundu. Kan Ver Hayat Kurtar sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına yogun katılım gösteren

emekçi personellerimizi, Beyoğlu Kızılay Şube Başkanı Dr Ömer Akçağıl ve Beyoglu

Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız da ziyaret etti

Personellerinin Kızılay'la birlikte ortak yürütülen kan bagi kampanyasına gösterdiklen yoğun ilgi için teşekkürlerini ileten Başkan Yıldız, "Venlen kanların özellikle pandemi döneminde nasıl hayat kurtardığını, stokta bulunan kanların hastalar için hayati önem taşıdığını hep birlikte gördük. Bu doğrultuda başka canlara hayat olabılsın diye kan vererek destek olan tüm saha personellerimize duyarlı yaklaşımları için teşekkür ediyorum "dedi

Erdem sağbaş kan veren