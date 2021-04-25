Beyoğlu'nda apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanın girişinde bulunan dairede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Firuzağa Mahallesi Türk Gücü Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle binada oluşan dumandan etkilenen 3 kişiyi itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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