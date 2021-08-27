Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Karaköy Mahallesi Necatibey Caddesi'nde Halil Talha Ertuğrul'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürüttükleri çalışmada, bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Olayla ilgili 5 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, 3'ünün şehir dışına kaçtığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda Ümeyir E. ve Yavuz E'yi İstanbul'da, Fethat E., Baran D. ve Abdulmenaf D'yi ise Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

-Olay

Karaköy'de 24 Ağustos'ta Halil Talha Ertuğrul ve arkadaşı Süleyman Zafer Köker'in bir otelin önündeki kafede oturdukları sırada tanımadıkları iki kişinin kendilerine "Bizim hakkımızda mı konuşuyorsunuz" demesi üzerine tartışma çıkmış, ardından buradan ayrılan ve daha kalabalık bir grupla olay yerine gelen şüphelilerin ateş etmesi sonucu Halil Talha Ertuğrul hayatını kaybetmişti. Zanlılar, Süleyman Zafer Köker'i de darbederek yaralamıştı.

Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.