DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

KAĞITHANE'DE KUYUMCUDA BIÇAKLI SOYGUNCU DEHŞETİ KAMERADA-1

-Dehşet anları ve saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Zeki GÜNAL/ Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------

GÜVENLİK KAMERASI OLAY ANLARIOlay yeriDetay

=================

2- BEYOĞLU'NDA CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINI KÖPEK ÖNLEDİ... O ANLAR KAMERADA

Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR - Emin YEŞİL/ İstanbul,- BEYOĞLU'nda, cep telefonu hırsızlığı köpek tarafından engellendi. Masa üstüne bırakılan cep telefonunu çalındığını fark eden 'Cemile' adlı köpeğin kovaladığı hırsız, telefonu yere atarak kaçmak zorunda kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz pazartesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Demirkılıç, arkadaşları ile sokakta sohbet ederken, yanlarından geçen kimliği belirsiz bir kişi, masada duran cep telefonunu alarak koşmaya başladı. Sohbet eden arkadaşların fark etmediği hırsızlığı gören Demirkılıç'ın köpeği 'Cemile', hırsızın peşine düştü. Hırsız, köpeğin kendisini kovalaması üzerine çaldığı telefonu yere atarak kaçtı. Bu sırada, yaşananlara anlam veremeyen Erkan Demirkılıç ile arkadaşları, köpeğin adama saldırdığını zannederek engellemek için harekete geçti. Demirkılıç, yola düşen telefonu, kaçan kişiye ait olduğu düşüncesiyle yerden aldığı sırada, telefonun arkadaşına ait olduğunu fark etti. Hırsızlığı telefonu yerden aldıktan sonra anladıklarını belirten Erkan Demirkılıç, "İki, üç önce arkadaşlarla burada sohbet ediyorduk. O an aradan bir arkadaş geçiyor; 'telefonu nasıl aldı, nasıl etti, nasıl çekti' hiç farkına varmadık. Koşmaya başladı, koşarken telefonu düşürdü. Biz telefon onunda zannediyorduk. Köpek kovaladı diye düşürdü zannettik. 'Arkadaşım, telefonunu düşürdün, al' diyecektik, bir baktık telefon bizim. Nasıl almış, nasıl götürmüş anlamadık ama 'Cemile' köpeğimiz sayesinde sahip çıktık" dedi.

Sokak sakinlerince de sevilen Cemile'nin 4.5 yıldır kendileriyle olduğunu ifade eden Demirkılıç "4.5 yıldır serbest yaşattık onu. Böyle bir sadık köpek olduğu için de duacıyız" diye konuştu.