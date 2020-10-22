Son dakika! Beyoğlu'nda 'Çukur' operasyonu devam ediyor - Son Dakika

Hakkında arama kararı bulunan isimlerin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda otele baskın yapıldı. Otellerin emniyete verdikleri listelerle, odada bulunan isimleri karşılaştıran ekiplerin arama işlemleri devam ediyor.

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