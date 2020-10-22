Son dakika! Beyoğlu'nda 'Çukur' operasyonu devam ediyor - Son Dakika

Son dakika! Beyoğlu'nda 'Çukur' operasyonu devam ediyor
22.10.2020 00:46
Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan 'Çukur Operasyonu'nu devam ediyor.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan 'Çukur
Operasyonu'nu devam ediyor. Önceki gün sabah saatlerinde Tarlabaşı
'nda başlayan ve 57 adrese yapılan baskınların ardından ekipler saat 00: 00'ı gösterdiğinde Camiikebir Mahallesi'nde bulunan otellere baskın yaptı.
EKİPLER LİSTELERLE ODADA KALANLARI KARŞILAŞTIRDI
Hakkında arama kararı bulunan isimlerin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda otele baskın yapıldı. Otellerin emniyete verdikleri listelerle, odada bulunan isimleri karşılaştıran ekiplerin arama işlemleri devam ediyor.
- İstanbul
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