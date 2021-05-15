Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Hacı Ahmet Mahallesi Cinderesi Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Ceylan S. (35), Döndü Ç. (39), Seçkin A. (43) ve Şenol Y (40) silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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