Beyoğlu'nda İran uyruklu 14 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Kocatepe Mahallesi Taksim Dolapdere Caddesi'ndeki 7 katlı binanın giriş katında oturan İran uyruklu H.S.'ye (14) kirasını almak için ulaşamayan ev sahibi anahtar ile daiye girdi.
H.S.'nin yatağında hareketsiz yattığını gören ev sahibi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan H.S.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ayrıca polis ekipleri İranlı çocuğun boğulmuş olabileceği üzerinde duruyor.
Cesedin 1 haftalık olduğu öğrenildi.