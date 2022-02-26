Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda kaybolan bir kişi mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda kaybolan bir kişi mezarlıkta ölü bulundu

26.02.2022 10:55
Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda kaybolan bir kişi mezarlıkta ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde evinden akrabasının cenazesine katılmak için ayrılan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde evinden akrabasının cenazesine katılmak için ayrılan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu.

Olay, Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sütlüce mezarlığında bir görevli mezarlıkta bulunan aile kabristanlarının arasında hareketsiz yatan bir erkek tespit etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise yapılan ilk çalışmanın ardından cansız bedeni bulunan şahsın aynı gün içerisinde hakkında kayıp beyanında bulunulan Mustafa Hilmi Öztürk (79) olduğunu tespit etti. Olay yerinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri Öztürk'ün cansız bedeninin bulunduğu noktanın çevresinde yaptığı kontrollerde şahsın bastonu ve beresini de buldu.

Cenazeye gideceğim diye çıktı geri dönmedi

İddiaya göre Mustafa Hilmi Öztürk dün akşam saatlerinde, vefat eden bir akrabasının cenazesine katılacağını söyleyerek evden ayrıldı. Fakat aradan geçen sürede kendisinden haber alamayan bakıcısı önce akrabalarını arayarak orada olup olmadığını sordu. Katılacağını söylediği cenazeye hiç gitmediği belirlenen Öztürk'ün yeğeni İsmail Ata Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne giderek dayısının kayıp olduğunu bildirdi. Arama çalışmaları devam ederken Sütlüce Mezarlığı'nda görevli bir çalışan tarafından polise yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cansız bedeni bulunan şahsın, kayıp olduğu beyan edilen Mustafa Hilmi Öztürk olduğunu tespit etti.

Vücudunda çamur ve izler tespit edildi

Yapılan ilk incelemenin ardından Mustafa Hilmi Öztürk'ün cansız bedeninin bulunduğu nokta ve çevresi olay yeri inceleme ekiplerine devredildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda şahsın neredeyse tüm vücudunun, parmak uçlarına kadar çamurla kaplı olduğunu tespit ederken, boynunda ve vücudunda ise belirli izlere rastlandı. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırdı. Polis ekipleri olayla ilgili Çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Hilmi Öztürk, Beyoğlu, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda kaybolan bir kişi mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika


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