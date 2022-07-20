Son dakika haber | Beyoğlu'nda kaza sonrası yatalak kalan gencin ailesi 3 buçuk yıldır hukuk savaşı veriyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Beyoğlu'nda kaza sonrası yatalak kalan gencin ailesi 3 buçuk yıldır hukuk savaşı veriyor

20.07.2022 11:37

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda kaza sonrası yatalak kalan gencin ailesi 3 buçuk yıldır hukuk savaşı veriyor Beyoğlu'nda yaşadığı kaza sonrası genç felç kaldı Beyoğlu'nda, 2019 yılı Şubat ayında meydana gelen kazada, babasına yardıma giden 14 yaşındaki çocuğa cadde üzerinde ticari araç çarptı.

Beyoğlu'nda kaza sonrası yatalak kalan gencin ailesi 3 buçuk yıldır hukuk savaşı veriyor

Beyoğlu'nda yaşadığı kaza sonrası genç felç kaldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda, 2019 yılı Şubat ayında meydana gelen kazada, babasına yardıma giden 14 yaşındaki çocuğa cadde üzerinde ticari araç çarptı. Kaza sonucu 14 yaşındaki çocuk felç kaldı. Yatağa bağlı şekilde yaşayan çocuğun ailesi ise 3 buçuk yıldır hukuk savaşı veriyor.

Olay, 2019 yılının Şubat ayında Beyoğlu'nun Karaköy semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Karaköy'de babasının iş yerine giden Nurhat Çakar'a (14), cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden geçtiği esnada, sarı ışıkta geçen ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 14 yaşındaki Çakar ağır yaralandı. Yaklaşık 10 ay yoğun bakımda yatan Çakar felç kaldı. Yaklaşık 3 buçuk yıldır yatalak şekilde yatağa bağımlı olan Çakar'ın ailesi hukuk savaşı veriyor.

"Kalbi durmuştu, entübe edildi"

Nurhat'ın babası Fethi Ahmet Çakar, "Kaza yaklaşık 4 önce oldu. Oğlum Nurhat sarı ışıkta yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken ticari araç çarpıyor. Kaza sonrası Taksimde yoğun bakıma kaldırılarak entübe ediliyor. Biz gittiğimizde baygın bir haldeydi, o Hastanede 4.5 ay geçti. Gaziosmanpaşa'daki Hastanede 4.5 ay yoğun bakımda kaldı. Ailecek çok üzgünüz ve çok zor durumdayız. Nurhat okula gidemiyor, yatağa bağımlı bir halde, karnından midesine bağlanan PEG yardımıyla besleniyor. Boğazına uygulanan Trakeostomi ile nefes alabiliyor. Oğlum kendini ifade edemiyor konuşamıyor. Ailecek mağduruz, kalbimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Mahkeme karşı tarafı haklı buldu. Biz de karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurduk. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"Bir yardım eli, tedavi bekliyoruz"

Yatağa bağımlı halde yaşayan Nurhat'ın bakımını üstlenen Anne Medine Çakar, "Ailecek çok zor durumdayız. Oğlum kaza öncesi çok sağlıklıydı. Oğlumuzun neler çektiğini biz bir bir de Allah biliyor. Babasıyla kardeşleriyle birlikte bakmaya çalışıyoruz. Bakımı çok zor, evladımız gözümüzün önünde eriyor. Allah rızası için yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Beyoğlu'nda kaza sonrası yatalak kalan gencin ailesi 3 buçuk yıldır hukuk savaşı veriyor - Son Dakika

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