Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

09.10.2022 19:35

Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kulaksız Mahallesi'nde 18 Eylül'de sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Süleyman C, kızını okula götürdüğü sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayda Süleyman C. yaralanırken, saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Süleyman C. hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızını okula götüren Süleyman C'ye arkadan yaklaşan bir kişinin ateş ettiği, olayın ardından baba ve kızının bir sokağa doğru koştuğu görülüyor.

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Kaynak: AA

Beyoğlu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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