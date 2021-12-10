Üye Girişi
Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA

10.12.2021 04:52

Son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda yolda yürüyen Kanadalı turistin bir kişi tarafından boynuna vurulan yumrukla yere düşmesi ve iki kişi tarafından gasp edilmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

BEYOĞLU'nda yolda yürüyen Kanadalı turistin bir kişi tarafından boynuna vurulan yumrukla yere düşmesi ve iki kişi tarafından gasp edilmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yumruk atan kişi ile iki gaspçı polisin operasyonu ile yakalandı.

Olay, Tarlabaşı Caddesi'nde 6 Aralık Pazartesi saat 06.45'te meydana geldi. Tarlabaşı Caddesi üzerinde yürüyen Kanadalı B.H.J. (52) yanına gelen iki kişi ile konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen A.Y. turistin boğazına yumruk atarak yere düşürdü. M.D. ve D.C. yere düşen turistin cep telefonu ve cüzdanını alarak olay yerinden kaçtı. Turiste yumruk atan A.Y. bir süre yerde yatan adamı kaldırmaya çalıştı. Turistin kendinden geçtiğini anlayan A.Y. taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yerde hareketsiz yatan kişiye, yoldan geçen İranlı bir doktor müdahale etti. Doktor, kalp masajı yaparak, yabancı uyruklu kişiyi hayata döndürmeye çalıştı.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

Ambulansın gelmesiyle kalp masajına sağlık ekipleri devam etti. Olay yerinde ve devamında ambulansta kalp masajı yapılan adam, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.H.J hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Kanadalı turistin aldığı yumrukla yere düşmesi ve iki kişi tarafından eşyalarının alınması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kişi tarafından durdurulan turiste bir kişinin yumruk atması ve yere düşmesi görülüyor. İki kişi ise yere düşen turistin parasını ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçıyor.

ADAMA YUMRUK ATTI

Olayı gören Ahmet Ticen Mbay, Biri adamın boğazına vurdu. Adam yere düşünce telefonunu ve parasını alarak kaçtılar. Sonra ambulans geldi. Adama kalp masajı yapıyorlar. Yumrukla gasp ettiler dedi. Polis, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği A.Y'yi Eyüpsultan da, hırsızlık yapan iki kişiyi ise Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Turiste yumruk atan A.Y. 'Kasten Öldürmeö suçundan, M.D. ve D.C. ise 'Hırsızlık; Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasıö adliyeye sevk edildi. Yaşlı küçük olan M.D. ve D.C. serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA
Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA
Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA
Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA

Tarlabaşı, Beyoğlu, Aralık, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransa'da belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı 22:35 Fransa'da belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli 20:55 CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak 18:19 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı 16:24 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
01:02 Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri emir geldi
01:01 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
01:00 Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
00:53 Bağcılar'da apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu
00:34 Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
00:15 Didem Soydan'nın bikinili paylaşımları ses getirdi
00:14 AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleri hakkında konuştu: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki
00:04 Fenerbahçe'de Vitor Pereira topu yönetime attı: Benim kararım değil
23:37 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden 115 milyon lira gelir elde etti
23:21 Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı seçmenine elektrik vaadi
Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor         
01:01
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu         
17:35
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var         
13:06
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporu! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 05:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA ÖLDÜREN GASP KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement