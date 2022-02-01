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Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA

01.02.2022 12:14

Bir son dakika haberine göre BEYOĞLU'nda aralarında husumet olan iki grup, otel önünde silahlı kavga etti.

BEYOĞLU'nda aralarında husumet olan iki grup, otel önünde silahlı kavga etti. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken çatışma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Muhtar Leyla Ildır Sokak üzerinde bulunan otelde 20 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki grup, otel girişinde karşı karşıya gelince birbirlerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga sonrası bir grup arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. İki grup arasında yaşanan çatışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otel girişinde karşı karşıya gelen grup üyelerinin birbirlerine tabanca ile ateş etmesi görülüyor. Herkesin gözü önünde yaşanan çatışmada müşteriler ve otel çalışanları sağa sola kaçarak saklanıyor. Otelin dışında da devam eden çatışma sonrası karşı grup üyeleri araçlarına binerek olay yerinden kaçıyor.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Silahlı kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından saldırganların eşkalini belirledi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hakan A., Veysel A., Murat Y, Ozan Y, Muhammet S'yi adreslerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede silahlı çatışmaya giren Hakan A'nın 16 adet, Veysel A'nın 12 adet, Murat Y'nin ise 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayda kullanılan iki adet tabanca ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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Çatışma, Beyoğlu, kavga, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA OTEL ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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