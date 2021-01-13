Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda otel yangını: 2 vatandaş mahsur kaldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda otel yangını: 2 vatandaş mahsur kaldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 3 katlı bir otelde yangın çıktı. Çıkan yangında mahsur kalan 2 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saat 07.45 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ögüt Sokak'ta bulunan 3 katlı bir otelin 2'nci katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 2 vatandaş içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, içeride mahsur kalan 2 vatandaşı tahliye etti. Dumandan etkilenen bir vatandaş ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.