Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda sağlık çalışanları için online 'acil müzik' konserleri - Son Dakika

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda sağlık çalışanları için online 'acil müzik' konserleri

20.12.2020 16:25
Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda sağlık çalışanları için online 'acil müzik' konserleri, System.String[]

Son dakika haberler... Koronavirüs salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının önemli isimlerini buluşturan 'Acil Müzik' sahnesinin bu ayki konukları, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Ender Balkır ve Ayfer Vardar oldu.

Koronavirüs salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının önemli isimlerini buluşturan 'Acil Müzik' sahnesinin bu ayki konukları, Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Ender Balkır ve Ayfer Vardar oldu. Sanatçılara sağlık çalışanlarından Doç. Dr. Emrah İpek ile hemşire Adalet Ulutaş ve Ekin Gökçe Küçük eşlik etti.

Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs salgınıyla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının önemli isimlerini hayata geçirdiği 'Acil Müzik' sahnesinde buluşturuyor. Çekimleri Başak İkiz'in sunumuyla tarihi Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilen 'Acil Müzik' programının bu ayki konukları Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Ender Balkır ve Ayfer Vardar oldu. Sanatçılara sağlık çalışanlarından Doç. Dr. Emrah İpek ile hemşire Adalet Ulutaş ve Ekin Gökçe Küçük eşlik etti. Programın çekimlerine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"SANATIN İYİLEŞTİRİCİ VE BÜTÜNLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN HEPİMİZ YARARLANMALIYIZ"

'Acil Müzik' sahnesinin salgınla mücadelenin sessiz kahramanlarının sesi olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "Sağlık hizmetlerinin her noktasında büyük özveriyle koronavirüs başta olmak üzere insanlığın sağlığını korumak için büyük özveriyle mücadele eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, ambulans görevlilerimizin; müziğe, notaya, enstrümana eşlik eden seslerini  'ACİL MÜZİK' Sahnesinde duyuruyoruz. Bu zor dönemde kültürü ve sanatı her zamankinden daha fazla merkeze alarak 'Sanatın iyileştirici ve bütünleştirici' gücünden hepimiz yararlanmalıyız. Beyoğlu Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımıza, bu mücadelenin esas kahramanlarına şükran borcumuzu bir nebze olsun ödeyelim istedik. Bugün fiziki imkanlar böyle bir buluşmaya ancak elveriyor ama fiziki engeller tamamen ortadan kalktığında siz kıymetli kahramanlarımızla sahnelerimizde, salonlarımızda daha coşkulu daha yakın olarak buluşmayı arzu ediyoruz. Bu sosyal sorumluluk mesajını Beyoğlu'ndan, Emek Sahnesi'nden bizimle birlikte vermeye katkı sağlayan kıymetli sanatçılarımıza, doktor ve hemşirelerimize tekrar teşekkür ediyor, sağlıklı günlerde tekrar birlikte olma dileğimi tekrar ifade ediyorum" dedi.

"KONSER PAZAR GÜNÜ ONLİNE OLARAK YAYINLANACAK"

Beyoğlu Belediyesinde yapılan açıklamalara göre:

"Virüs salgınına karşı büyük bir fedakarlıkla görevlerini sürdüren sağlık çalışanları için hazırlanan "Acil Müzik" adlı programda, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla birlikte bazen bir hemşire, bazen bir hasta bakıcı, bazen doktor, bazen de bir ambulans görevlisi gibi sağlık hizmetlerinin her noktasında emek verenler yer alıyor. "Acil Müzik" sahnesinin bu ayki konseri, 20 Aralık 2020 Pazar günü saat 20.00'de "http://youtube.com/user/beyoglubelbeyoglu ve http://youtube.com/beyoglukultursanat" YouTube kanallarından izleyicilerin beğenisine sunulacak."


Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda sağlık çalışanları için online 'acil müzik' konserleri
Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda sağlık çalışanları için online 'acil müzik' konserleri
Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda sağlık çalışanları için online 'acil müzik' konserleri

Türk Halk Müziği, Koronavirüs, Beyoğlu, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda sağlık çalışanları için online 'acil müzik' konserleri - Son Dakika


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