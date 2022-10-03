Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA TAKSİYLE SİLAH TİCARETİ YAPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA TAKSİYLE SİLAH TİCARETİ YAPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

03.10.2022 15:46

Son dakika gündem haberi: BEYOĞLU'nda, polis ekiplerince durdurulan takside, 5 ruhsatsız tabanca ile 5 adet şarjör ele geçirildi.

BEYOĞLU'nda, polis ekiplerince durdurulan takside, 5 ruhsatsız tabanca ile 5 adet şarjör ele geçirildi. Taksici gibi davranarak bölgede yasadışı silah ticareti yaptığı anlaşılan taksi şoförü R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde taksi tarafından yasadışı silah ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 29 Eylül Perşembe günü, plaka bilgilerini tespit ettikleri taksiyi Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir poşet içerisinde 5 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet şarjör ele geçirdi. Dikkat çekmemek adına taksici gibi davranarak bölgede yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BEYOĞLU'NDA TAKSİYLE SİLAH TİCARETİ YAPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

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