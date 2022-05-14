Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

14.05.2022 08:38
Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Beyoğlu'nda arama noktasında yapılan kontrolde, bir kişinin üzerinde 3 tabanca bulundu.

Beyoğlu'nda arama noktasında yapılan kontrolde, bir kişinin üzerinde 3 tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde dün gerçekleştireceği program öncesinde kurulan arama noktasında durumundan şüphelenilen M.A.K. (23), güvenlik güçlerince durduruldu.

M.A.K'nin üzerinde yapılan aramada, belinde 3 tabanca ve bu silahlara ait toplam 9 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Malatya'da kasten yaralama, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, sahtecilik, dolandırıcılık, parada sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ve hakkında herhangi bir arama kararı bulunmadığı tespit edildi.

M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Beyoğlu'nda üzerinde 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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