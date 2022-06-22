Son dakika haber | Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

22.06.2022 00:30

Son dakika gündem haberi: İstanbul Beyoğlu'nda pasaj içerisindeki iki restoranın çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

İstanbul Beyoğlu'nda pasaj içerisindeki iki restoranın çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran günü saat 01.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki pasajda bulunan iki restoranın çalışanları arasında bıçaklı kavga çıktı.

Yapılan çalışmada, olayın, pasaj içerisinde yan yana bulunan iki iş yerinin çalışanları arasında "müşteri kapma" tartışmasının ardından yaşandığı belirlendi.

Kavgada bıçakla yaralanan M.C.T ve M.A.T, sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Olaya karıştıkları tespit edilen her iki taraftan 7 kişi yakalandı.

Çalışmaların devamında, bıçakla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.T, suç aletiyle aynı gün gözaltına alındı.

Denetimlerde ruhsatsız olduğu belirlenen iki iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Kavgaya karışan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Pasajda 21 Haziran'da 9 iş yeri polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. 3 iş yeri mühürlenirken 4 iş yerine "mühür fekki" nedeniyle işlem yapıldı.

Bu arada, bıçaklı kavga anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

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