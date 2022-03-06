Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

06.03.2022 06:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda refüje çarptıktan sonra devrilen pikapta bulunan 3 kişi yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Beyoğlu'nda refüje çarptıktan sonra devrilen pikapta bulunan 3 kişi yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi Karaköy ayrımında Adem Ceylan yönetimindeki 76 DC 646 plakalı pikap refüje çarptıktan sonra takla atarak Tersaneler Caddesi'nde yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada Sinan Ceylan ağır yaralanırken Adem Ceylan ve Nevruz Menkuli'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan pikap çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Tersaneler Caddesi, Adem Ceylan, Karaköy, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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