Son dakika haber... Beyoğlu Sütlüce'de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı - Son Dakika

Beyoğlu Sütlüce'de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu Sütlüce'de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı. Alevli şekilde yanan restoran, çevrede panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.