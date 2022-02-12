CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, CHP İlçe Başkanlığı olarak 20 Şubat günü olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.
CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, Eski İlçe Başkanı Ali Uysal'ın eşinin yargıya başvurması dolayısıyla, partide yargı sürecinin başlamasının ardından mahkemenin 20 Şubat 2022 günü olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verdiğini söyledi.
Kostak, mahkeme kararına uyarak, 20 Şubat 2022 gününde olağanüstü kongreyi yapacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Beypazarı CHP teşkilatından olağanüstü kongre kararı - Son Dakika