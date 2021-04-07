Son dakika haberleri: Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'den Kaymakam Bozdemir'e ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Bozdemir, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılını ve Polis Haftası'nı kutladı.

Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, etkinlikler kapsamında, 10 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anıta çelenk koyacaklarını ve ardından şehitlik ziyareti yapacaklarını aktardı.

Ünlü, Emniyet Müdürlüğünün hafta dolayısıyla gerçekleştireceği program hakkında Kaymakam Bozdemir'e bilgi verdi.

Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Bilal Bozdemir 'i ziyaret etti.

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