Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne atanan Metin Demirci, görevine başladı.
Dün itibariyle mesaisine başlayan Demirci, Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde görev yaptı.
Beypazarı ilçesinde güzel çalışmalarda bulunacaklarına inandığını belirten Demirci, "Esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişarelerde bulunacağız. Emniyetimizin kapısı herkese açık olacak." diye konuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Beypazarı Emniyet Müdürü Metin Demirci göreve başladı - Son Dakika