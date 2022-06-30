Beypazarı ilçesinin Yukarıulucak Mahallesi'nde Hüseyin Kılıç , Emin Kızılalp, Mehmet Demiroğlu ve Erhan Kızıalp'e ait 4 evi su bastı. Ayrıca Kayıovası Mahallesi'nde bulunan tarlalar da sel suları altında kaldı. Yeşil soğan, kırmızı pancar ve havuç ekili tarlalarda büyük hasar oluştu mahsul zarar gördü.

Kaynak: İHA

Beypazarı, Hisarcık, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Beypazarı'nda evleri ve ekili araziyi sel vurdu - Son Dakika

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