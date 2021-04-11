Son dakika haberleri: Beypazarı'nda fuhuş operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yatırdıkları, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen ikisi yabancı uyruklu 5 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınanlardan yabancı uyruklu 2 kadın, sınır dışı edilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 1'i kadın 3 zanlı da hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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