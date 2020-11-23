Ankara'nın Beypazarı ilçesinde emniyet ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Kovid-19 tedbirlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların alınan kurallara uyması için denetimlerine devam ediyor.

Pazar yerinde de denetim yapan ekipler, vatandaşları maske takmaları, pazar esnafını da maskesiz ve eldivensiz satış yapmamaları konusunda uyardı.