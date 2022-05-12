Son dakika haberleri | Beypazarı'nda öğrenciler, trafik kazası sonrası engelli kalan kişiyi ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Beypazarı'nda öğrenciler, trafik kazası sonrası engelli kalan kişiyi ziyaret etti

12.05.2022 15:51
Son dakika haberleri | Beypazarı'nda öğrenciler, trafik kazası sonrası engelli kalan kişiyi ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, Trafik ve Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında, trafik kazası sonrasında engelli kalan kişiyi ziyaret etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, Trafik ve Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında, trafik kazası sonrasında engelli kalan kişiyi ziyaret etti.

Gazi Gündüzalp Ortaokulu ile Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleriyle birlikte, Fahrettin Taşkıran'a ziyarette bulundu.

Trafik kazası sonrasında ortopedik engelli olan Taşkıran, böyle anlamlı bir haftada yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Herkesin engelli adayı olduğunu belirten Taşkıran, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

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Beypazarı, Hisarcık, Engelli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Beypazarı'nda öğrenciler, trafik kazası sonrası engelli kalan kişiyi ziyaret etti - Son Dakika


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