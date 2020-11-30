Beypazarı ilçesinde iki ortaokul öğrencisi, yaralı halde buldukları yavru köpeği veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.

Beypazarı Akşemsettin Ortaokulu öğrencilerinden Mehmet Mustafa Özden ile Hasan İşlek, yol üzerinde yürüme güçlüğü çeken yavru bir köpek gördü.

Çocuklar, öğretmenleriyle köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Veterinerin köpeğin sağ ayağında ezikler olduğunu ve istirahat etmesi gerektiğini söylemesi üzerine çocuklar, mahallerine getirdikleri hayvan için barınak yaptı.

Köpeğe "Paşa" ismini veren çocuklar, barınağı düzenli olarak kontrol edip, köpeğe yiyecek veriyor.