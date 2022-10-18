İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını vurguladı. Yılmaz, programı hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: AA

Mehmet Çifci, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

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