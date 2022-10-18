Son dakika haberi... Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz şehitlerini andı

18.10.2022 17:12

Son dakika gündem haberi: Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince, 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince, 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi.

Mustafa Cankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını vurguladı. Yılmaz, programı hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Şiirler okundu. Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sırasında şehit düşen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in hayat hikayesi okundu.

Program, 15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin slayt gösterisi ile sona erdi. Programda Bartın'daki maden şehitleri de anıldı.

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Ankara haber... Beypazarı'nda öğrenciler sera ve bahçeleri gezecek Ankara haber... Beypazarı'nda öğrenciler sera ve bahçeleri gezecek
Kaynak: AA

Mehmet Çifci, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu, 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika
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