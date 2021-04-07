Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ihtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti sunuyor.

Vakıf Müdürü Alaettin Biçen, vakıf olarak ilçede 150 kişinin kişisel bakımlarının yapıldığını söyledi.

Kişisel bakımları yapılan kişilerin evlerinin de temizlendiğini belirten Biçen, "Bu kişilere aynı zamanda, temizlik maddesi, kişisel bakım malzemesi, şampuan, sabun, diş macunu ve fırçası gibi temizlik maddeleri veriyoruz. On beş günde bir kişisel bakımları yapılan kişilerin evleri köşe bucak temizlenerek, tertemiz hale getiriliyor." dedi.

Biçen, kişisel temizlik hizmetinin ramazan ayında da süreceğini kaydetti.