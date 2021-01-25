Son dakika haberleri! Beypazarı Ticaret Odası'ndan "Yerel İşletmene Sahip Çık" kampanyası - Son Dakika

Beypazarı Ticaret Odası öncülüğünde ve ilçedeki meslek odalarının katılımıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen esnaflara destek olmak amacıyla, "Yerel İşletmene Sahip Çık" kampanyası başlatıldı.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, yaptığı açıklamada, kampanyanın yerel esnafa destek olunması amacıyla başlatıldığını belirtti.

Bu sıkıntılı sürecin daha rahat atlatılması için başta odalar aracılığıyla verilen destekler olmak üzere diğer devlet desteklerinin de devam ettiğini aktaran Göçmen, "Ancak bunlarla birlikte maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Göçmen, "Biz de bu süreçte bir nebze de olsa birbirimize sahip çıkalım istedik. Tüm ilçe halkımızı davet ettiğimiz 'Yerel İşletmene Sahip Çık' kampanyasını başlatmaya karar verdik. Yerel esnaf ve tüccarlarımıza destek olmak için herkesin ihtiyaçları doğrultusunda, gücünün yettiğince alışveriş ile bu kampanyaya destek olacağına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.