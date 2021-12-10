Üye Girişi
Son dakika haberleri: Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmada eski Maliye Bakanı Halil'in tutuklanması talebi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmada eski Maliye Bakanı Halil'in tutuklanması talebi

10.12.2021 19:57
Son dakika haberleri: Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmada eski Maliye Bakanı Halil'in tutuklanması talebi

Edinilen son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında 2 ay önce çıkarılan tutuklama kararının derhal uygulanması emrini verdiği belirtildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında 2 ay önce çıkarılan tutuklama kararının derhal uygulanması emrini verdiği belirtildi.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında 12 Ekim'de çıkarılan tutuklama kararının savcılık aracılığıyla derhal uygulanması emrini verdiği ve emrin yerine getirilmemesi halinde ise güvenlik güçlerinin yargı emirlerine karşı gelmekten yargılanmalarını istediği belirtildi.

Söz konusu soruşturma, Bitar'ın görevden alınmasını isteyen şüpheliler tarafından açılan davalar nedeniyle defalarca askıya alındı. 1 aydan fazla bir süre sonra soruşturma bu hafta yeniden başladı. Soruşturma kapsamında Bitar, patlamayla ilgili çok sayıda mevcut ve eski üst düzey politikacı ile güvenlik yetkilisini suçlarken, şüpheliler Bitar tarafından sorgulanmayı reddetti ve Bitar'ın önyargılı olduğunu ve bunu yapma yetkisine sahip olmadığını öne sürdü.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar ise Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ayrıca Al-Machnouk, Bitar'ın kendisini ifadeye çağırmasının ardından davanın başka bir yargıca devredilmesi talebinde bulunmuştu. Bitar, Beyrut Temyiz Mahkemesi'nin dava hakkındaki kararına kadar soruşturmaya devam edemeyeceğini kaydetmişti. Sonrasında liman patlaması davasında yargıç Bitar tarafından sorgulanması planlanan Diyab, 27 Ekim tarihinde Bitar'a yönelik dava açmıştı. Lübnan yasalarına göre, Bitar'a hakkında dava açıldığının bildirilmesiyle Diyab'ın sorgulanacağı duruşmanın ertelenmesi kararı alınmıştı. - BEYRUT

Maliye Bakanı, Ali Hasan, Lübnan, Yargıç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmada eski Maliye Bakanı Halil'in tutuklanması talebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi 19:53 Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
19:59 3600 ek gösterge maaşlara yansıyacak mı? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama
19:53 Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi
19:39 Marcelo Bielsa, Orkun'u takımda görmek istiyor
19:29 Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
19:10 Fatih Terim'in son durumu netlik kazandı
19:01 Diyarbakır'da çay kenarında kadın cesedi bulundu
18:53 Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı
18:35 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici
18:00 İtalyanlardan, milli futbolcumuza ağır eleştiri
3600 ek gösterge maaşlara yansıyacak mı? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama 3600 ek gösterge maaşlara yansıyacak mı? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama         
19:59
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 20:07:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmada eski Maliye Bakanı Halil'in tutuklanması talebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement