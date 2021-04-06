Son dakika haberleri! Beyşehir'de zabıtadan koronavirüs denetimi - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında pazar yerinde denetimler gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Salı günleri pazarın kurulduğu Hal İçi'nde tezgah açan pazarcı esnafını denetledi.

Ekipler, vatandaşları koronavirüse karşı korumak maksadıyla pazarcıların yanı sıra vatandaşların HES kodunu sorguladı, fiziki mesafe, hijyen kuralları ve maske kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekipler, son günlerde artış gösteren vaka sayıları nedeniyle denetimlerin daha sık hale getirildiği vurgulayarak, "HES Kodu denetimlerinde durumu riskli ya da pozitif çıkanların pazar yerlerinde satış yapmasına izin vermiyoruz. Pazar yerimizde yapılan denetimlerde böyle bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz devam edecek. Şimdilik maske mesafe ve hijyen kuralları üzerinde duruyoruz." dedi.