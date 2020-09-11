Son dakika haberleri: Beyşehir Devlet Hastanesinde 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika

Beyşehir Devlet Hastanesinde 3.basamak erişkin yoğun bakım ünitesinin hizmete açıldığı bildirildi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede mevcut yoğun bakımlara ilave olarak 7 yataklı 3. basamak yoğun bakım biriminin de hizmete açıldığını belirterek, mevcut 24 erişkin ve 4 yenidoğan yoğun bakım yatak kapasitesiyle toplamda 28 yoğun bakım yatak sayısına ulaşıldığını kaydetti.

Beyşehir Devlet Hastanesinin fiziksel imkanları ve bölgesel hastane olmanın verdiği sorumlulukla artan hizmet taleplerini karşılamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Küçükbuzcu, bu kapsamda halen hizmete devam eden 10 yataklı birinci basamak, 7 yataklı ikinci basamak yoğun bakım birimlerine yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarla 7 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım birimini de eklediklerini aktardı.

Ünitede hasta kabul ve tedavilerine başladıklarını dile getiren Küçükbuzcu, "Yeni yoğun bakım birimimizin tüm Beyşehir ve bölgemiz halkına hayırlı olmasını diliyorum. Birimin açılmasında emeği geçen ve özveriyle çalışan hastanemizin değerli personellerine ve her türlü desteği esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Sayın Mehmet Koç'a şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.