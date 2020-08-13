Son dakika haberleri... Beyşehir Gölü'nde günbatımı turları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Beyşehir Gölü'ndeki gezinti yatlarının güneşin battığı saatlerde düzenlediği turlar yoğun ilgi görüyor.

Beyşehir'de, göl üzerinde gün batımını izlemek isteyenler düzenlenen turlara katılıyor.

Turistler, yaklaşık bir saat süren gezinti esnasında güneşin batışını, Anamas Dağı manzarasıyla izlemenin keyfini yaşıyor.

Yat işletmecisi Ahmet Bülbül, AA muhabirine, son yıllarda yat turizminin gözde bir mekanı haline gelen ilçenin adını bu yönüyle duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçeye gelen ziyaretçilerin, yat turu yapmadan kentten ayrılmadığına dikkati çeken Bülbül, "Gün batımını izlemek için ilçemize çok sayıda fotoğrafçı topluluk ve gruplar halinde gelebiliyor. Birçok insan da günbatımı anlarını cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Bunun için güneşin battığı anlarda Aşk Adası ya da göl kıyılarında yerini alıyor. Dünyanın İsviçre'den sonra günbatımının en iyi izlendiği yerler arasında gösterilen ilçemizde, hala gün batımını izlememiş olanları mutlaka bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Talep halinde misafirlerimizi adalarımıza da götürebiliyoruz." ifadelerini kullandı.