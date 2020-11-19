Son dakika haberleri! Beytüşşebaplı çocukların tek eğlenceleri merdiven korkulukları - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde onlarca çocuğun tek eğlencesi merdiven korkulukları oldu. Okul bahçesindeki merdivenlerin korkuluklarını kaydırak olarak kullanan çocuklar, kendileri için bir oyun parkı yapılmasını istiyor.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde yaşayan onlarca çocuk, eğlenmek için okul bahçesindeki merdivenlerin korkuluklarını kullanmaya başladı. İlk ve ortaokul bahçesindeki merdivenler için yapılan korkulukları kaydırak olarak kullanan çocukların tek hayali, kendileri için oyun parkı yapılması.

Baran Varol isimli çocuk, parkları olmadığından dolayı demir parmaklıkları oyun alanı olarak kullandıklarını söyledi. Varol, "Oyun parkımız yok, buraya geliyoruz, eğleniyoruz. Korkmuyoruz, okullar da kapandı zaten. Merdivenlerin korkuluklarından kayıp eğleniyoruz" dedi.

Veysi Gök de, "Parkımız yok, sahamız yok okul bahçesinde eğleniyoruz, kayıyoruz. Bizim için bir park yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Caner Gök ise eğlenecek parklarının olmadığını bu nedenle okul bahçesinde eğlendiklerini söyledi. Caner Gök, "Biz bölgemize park yapılmasını istiyoruz. Yıllar önce bir park yapılmıştı ancak kırıldı. Şimdi köyümüzde hiç park yok, bir park yapılırsa çok güzel olur. Demir parmaklıklar parkımız oldu, herkes buraya gelip kayıyor" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK