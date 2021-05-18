İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI

18.05.2021 18:55

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı (24) beyzbol sopasıyla darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Berk Öcalan (27), silahlı tehdit ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından beraat ederken;

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı (24) beyzbol sopasıyla darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Berk Öcalan (27), silahlı tehdit ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından beraat ederken; hakaret suçundan 2 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılarak tahliye edilmesine karar verildi.

Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi'nde 24 Mart'ta yaşanan olayda Berk Öcalan, sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiğini iddia ettiği Zeynep Çetinkaya'yı evdeki beyzbol sopası darbetti. Görgüdü şiddet sonrası hastaneden darp raporu alan Zeynep Çetinkaya polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili bir başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öcalan hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın Karşıyaka 8'inci Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Öcalan SEGBİS üzerinden bağlanırken, Zeynep Çetinkaya, avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu ile birlikte katıldı. Pandemi nedeniyle duruşmaya tarafların az sayıda yakını ve destek için adliyeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer alındı.

Duruşmada savunmasını yapan Öcalan, Çetinkaya'yı darbetmediğini söyleyerek, "İddia edildiği gibi üzerine kapı kilitlemedim. İddianamede geçtiği gibi ölümle tehdit etmedim. Kendisine beyzbol sopası veya elimle vurmadım. Kolundaki çatlakla ilgili bilgim yok. Kendisiyle aramda çıkan arbede sonucunda kafama şişeyle vurdu. Beraatimi istiyorum" dedi.

Öcalan'ın ardından olayı anlatan Çetinkaya ise sistematik olarak kötü muameleye uğradığını ifade ederek, "Sanığa şişeyle vurmadım. Beni sürekli darp ediyordu, tehdit ettiği için çekindiğimden şikayetçi olamadım. Uğradığım şiddet nedeniyle sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

AVUKAT AĞIREL: ŞİDDET NEDENİYLE BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Avukat Yavuz Efe Ağırel de, Çetinkaya'nın uğradığı şiddet sonucu bebeğini düşürdüğünü öne sürerek, "Müvekkilim, 1.5 yıllık ilişkileri süresince duygusal, fiziksel ve cinsel istismara uğramıştır. Ocak ayı sonlarında hamile kalmış, ancak şiddet yüzünden düşük yapmıştır. Bunun üzerine kaçarak İstanbul'a gitmiş, tehditler üzerine geri dönmüştür. Bu konuyla ilgili de davayı, birleştirilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Tarafların ve şahitlerin dinlenmesinin ardından mütaalasını açıklayan mahkeme savcısı tutuklu Öcalan'ın beraatini istedi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanığın, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraatine, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Öcalan'ın, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılarak tahliyesine karar verildi.

CEZA YOKSA HERKES YAPAR

Zeynep Çetinkaya, duruşma sonrasında tahliye kararına tepki gösterdi. "Beni dayısından kıskandığı için bile darp etmişti" iddiasında bulunan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"İstanbul'a kaçtığımda 7 yaşındaki kardeşimle tehdit ettiği için dönmek zorunda kaldım. Döndükten sonra yine darp edildim. Tüm komşularımız da şahittir. Madem bunun cezası yok, herkes birbirini sopayla dövsün. Ben onun kafasında bu cüssemle şişe kırmışım. Kollarımı kendi kendime bu hale getirmişim. Bu akla mantığa sığıyor mu?"

BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN DESTEK

Duruşma öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Karşıyaka Adliyesi'ne gelerek Çetinkaya'ya destek verdi. Soyer, "Zeynep yalnız yürümeyecek. İzmir'de, Türkiye'de kadınlar yalnız yürümeyecek. Çünkü biz sonuna kadar yanında duracağız. Onunla iftihar ediyoruz. Çünkü hak arayışında dimdik ayakta duruyor. Bakmayın ufak tefekliğine, çok güçlü bir kadın. Biz de hak arayışında sonuna kadar yanında olacağız" dedi. Soyer daha sonra duruşmaya katılarak bir bölümünü izledi.

İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI
İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI

Denetimli Serbestlik, Karşıyaka, Hakaret, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı Hande Erçel ile dolu dizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin, gelen soru üzerine sinirlendi Hande Erçel ile dolu dizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin, gelen soru üzerine sinirlendi Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl: 500 bin kişinin işten çıkarılma durumu var Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl: 500 bin kişinin işten çıkarılma durumu var         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu         
19:06
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı         
18:58
Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama         
18:16
Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı         
18:03
Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı         
17:26
Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu Oto galerici, komşu esnaflar tarafından iş yerinde asılı halde ölü bulundu         
17:02
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada         
15:51
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 20:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR BEYZBOL SOPASIYLA DARP DAVASININ İLK DURUŞMASINDA SANIK SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement